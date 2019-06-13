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Глава правительства Молдовы провел переговоры с представителем Украины

Новости » Политика    13.06.2019 - 01:22
Глава правительства Молдовы провел переговоры с представителем Украины
Фото: Филипп и Крижановский (gov.md)

В частности, обсудили политическую ситуацию в Молдове

Глава правительства Молдовы Павел Филип и специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крижановский провели переговоры 12 июня. Об этом сообщается на сайте премьер-министра Молдовы. 

Сообщается, что стороны обсудили приднестровский конфликт в контексте политического кризиса в Молдове. Они также обменялись мнениями о политической ситуации в Молдове.

Стороны отметили, что нынешний политический кризис потенциально может дестабилизировать безопасность региона.

Филип и Крижановский подчеркнули важность поддержания конституционного порядка в Молдове и отметили, что для преодоления политического кризиса в стране необходим диалог между политическими силами за столом переговоров.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ситуация в Молдове является вероятной угрозой для юга Украины

РБК-Украина писало, что Германия, Франция, Великобритания, Польша и Швеция призвали к мирному разрешению политического кризиса в Молдове.

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