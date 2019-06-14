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Українцям радять не брати участь у демонстраціях у Молдові

Новини » Політика    14.06.2019 - 16:06
Українцям радять не брати участь у демонстраціях у Молдові
Іллюстративне фото (sputnik.md)

У посольстві Молдови радять українцям дотримуватися заходів безпеки

Посольство України у Молдові радить українцям не брати участі у масових акціях і демонстраціях в Молдові. Про це повідомляє прес-служба посольства у Facebook.

Зокрема, у посольстві радять українцям дотримуватися заходів безпеки та стежити за новинами у місцевих та міжнародних ЗМІ.

"У зв’язку з триваючими в Республіці Молдова громадськими акціями політичного характеру, запланованим проведенням у неділю 16 червня масової ходи рекомендуємо громадянам України обмежити пересування центральними вулицями міста Кишинів, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у зібраннях, демонстраціях", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ України одночасно називає прем'єр-міністрами Молдови колишнього главу уряду Павла Філіпа та очільницю нового уряду Майю Санду. 

Глава українського МЗС Павло Клімкін підкреслив, що ситуація у Молдові є ймовірною загрозою для півдня України.

Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новим прем'єром Молдови була обрана Майя Санду.

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