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Украинцам сообщили об отключении мобильной связи: что произошло

Фото: украинцам сообщили об отключении мобильной связи (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На номера украинцев одного из операторов были отправлены фейковые рассылки о решении о прекращении предоставления услуг украинскими операторами в Запорожской области. Соответствующая информация не соответствует действительности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госспецсвязи.

В сообщении отмечалось, что решение об отключении связи было принято Советом национальной безопасности и обороны.

"Эта информация не соответствует действительности и является очередной информационно-психологической операцией России. Никаких подобных распоряжений СНБО не давал и не мог дать", - отметили в Госспецсвязи.

С начала войны позиция власти заключается в том, чтобы каждый украинец не ограничивался возможностями по получению услуг мобильной связи и интернета.

"Для государства очень важно, чтобы граждане оставались на связи и имели возможность связаться с родными, вызвать экстренные службы и получать правдивую информацию о ходе войны", - добавила пресс-служба.

В то же время российская сторона уже обвиняла Украину в, якобы, отключении связи в Херсонской области. В Госспецсвязи отметили, что таким образом оккупанты пытаются распространять дезинформацию и пропаганду среди населения временно оккупированных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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