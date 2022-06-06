Украинцам сообщили об отключении мобильной связи: что произошло

В сообщении отмечалось, что решение об отключении связи было принято Советом национальной безопасности и обороны.

"Эта информация не соответствует действительности и является очередной информационно-психологической операцией России. Никаких подобных распоряжений СНБО не давал и не мог дать", - отметили в Госспецсвязи.

С начала войны позиция власти заключается в том, чтобы каждый украинец не ограничивался возможностями по получению услуг мобильной связи и интернета.

"Для государства очень важно, чтобы граждане оставались на связи и имели возможность связаться с родными, вызвать экстренные службы и получать правдивую информацию о ходе войны", - добавила пресс-служба.

В то же время российская сторона уже обвиняла Украину в, якобы, отключении связи в Херсонской области. В Госспецсвязи отметили, что таким образом оккупанты пытаются распространять дезинформацию и пропаганду среди населения временно оккупированных территорий.