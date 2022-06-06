Українцям повідомили про відключення мобільного зв’язку: що сталося

В повідомленні зазначалося, що рішення щодо відключення зв’язку було прийнято Радою національної безпеки й оборони.

"Ця інформація не відповідає дійсності та є черговою інформаційно-психологічною операцією Росії. Ніяких подібних розпоряджень РНБО не давала і не могла дати", - наголосили в Держспецзв’язку.

Від початку війни позиція влади полягає у тому, аби кожен українець не обмежувався можливостями щодо отримання послуг мобільного зв’язку та інтернету.

"Для держави надзвичайно важливо, щоб громадяни залишалися на зв’язку та мали можливість зв’язатися з рідними, викликати екстрені служби та отримувати правдиву інформацію про перебіг війни", — додала пресслужба.

Водночас російська сторона вже звинувачувала України в, нібито, відключення зв’язку у Херсонській області. В Держспецзв’язку зауважили, що таким чином окупанти намагаються поширювати дезінформацію й пропаганду серед населення тимчасово окупованих територій.