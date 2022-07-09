Украинцам на Шри-Ланке дали рекомендации из-за беспорядков

Украинцам рекомендовали избегать места скопления людей на Шри-Ланке в связи с массовыми протестами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"В связи с обострением ситуации на Шри-Ланке рекомендуем украинцам воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей и протестов, а также соблюдать предписания местных правоохранительных органов", - сказано в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию на Шри-Ланке, украинцам необходимо обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Индии: +91 92055 07157