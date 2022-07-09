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Украинцам на Шри-Ланке дали рекомендации из-за беспорядков

Новина українською →
Суббота 09 июля 2022 23:11
Украинцам на Шри-Ланке дали рекомендации из-за беспорядков Фото: украинцам на Шри-Ланке дали рекомендации из-за беспорядков (twitter.com)
Автор: Иван Носальский

Украинцам рекомендовали избегать места скопления людей на Шри-Ланке в связи с массовыми протестами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"В связи с обострением ситуации на Шри-Ланке рекомендуем украинцам воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей и протестов, а также соблюдать предписания местных правоохранительных органов", - сказано в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию на Шри-Ланке, украинцам необходимо обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Индии: +91 92055 07157

Напомним, ранее стало известно, что на Шри-Ланке вспыхнули массовые протесты. Местные полностью взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы.

Также мы писали, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку на следующей неделе. Решение принято на фоне массовых протестов.

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