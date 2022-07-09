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Українцям на Шрі-Ланці дали рекомендації через заворушення

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Субота 09 липня 2022 23:11
Українцям на Шрі-Ланці дали рекомендації через заворушення Фото: українцям на Шрі-Ланці дали рекомендації через заворушення (twitter.com)
Автор: Іван Носальський

Українцям рекомендували уникати місця скупчення людей на Шрі-Ланці у зв'язку з масовими протестами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"У зв'язку з загостренням ситуації на Шрі-Ланці рекомендуємо українцям утриматися від перебування в місцях масового скупчення людей і протестів, а також дотримуватися приписів місцевих правоохоронних органів", - сказано в повідомленні відомства.

При цьому наголошується, що в разі потрапляння в надзвичайну ситуацію на Шрі-Ланці, українцям необхідно звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Індії: +91 92055 07157

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Шрі-Ланці спалахнули масові протести. Місцеві повністю взяли під контроль резиденцію президента Готабаї Раджапакси.

Також ми писали, що президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса піде у відставку наступного тижня. Рішення прийнято на тлі масових протестів.

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