Украинцам разъяснили порядок въезда в Хорватию

С сегодняшнего дня украинским туристам разрешен въезд в Хорватию. Посольство Украины уточнило перечень условий, по которым можно путешествовать.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Как сообщается, правительство Хорватии утвердило решение на въезд гражданам третьих стран, в том числе и Украины, которое будет действовать до 15 июля. Таким образом в Республику могут попасть работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за пожилыми людьми и тем, кому необходима срочная медицинская помощь.

Кроме того, в Хорватию могут попасть представители транспортных служб, туристы, студенты, или лица, которые имеют экономический интерес. Право на транзитный проезд разрешается при наличии подтверждения, что следующая страна следования позволит их въезд, и при условии, что транзит Хорватией является самым быстрым маршрутом.

Вместе с тем, для того чтобы попасть в страну необходимо предоставить соответствующее подтверждение, которое можно получить на сайте МВД Хорватии.

Отмечается, что Хорватия сняла обязательное требование самоизоляции по приезду в страну.

Напомним, Черногория с 30 июня изменила условия допуска граждан Украины на свою территорию.

Также Ранее сообщалось, что Евросоюз предварительно утвердил новый проект списка 15 стран, гражданам которых будет разрешено въезжать на территорию ЕС после открытия границ.