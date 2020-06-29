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ЕС готов открыть границы для 15 стран, - Euronews

Новости » Общество     29.06.2020 - 23:58
ЕС готов открыть границы для 15 стран, - Euronews
Фото: граница ЕС (twitter/euronews)

В списке по прежнему нет Украины, а также США, России и Бразилии

Евросоюз предварительно утвердил новый проект списка 15 стран, гражданам которых будет разрешено въезжать на территорию ЕС после открытия границ. Впускать туристов планируют разрешить с 1 июля.

Об этом сообщает Euronews.

В Брюсселе до сих пор обсуждают два списка стран - один для тех, кого будут принимать, другой для тех, кого не будут. Euronews передает, что получил из дипломатических источников ЕС последний проект списка стран, для которых будут открыты границы Европы.

В этом списке по прежнему нет Бразилии, США и России - они до сих пор исключены из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Последний проект списка был согласован странами ЕС в пятницу и содержит 15 стран. Источники также подвергли сомнению дату открытия границы 1 июля, предполагая, что соглашения не будут получены вовремя.

Полный список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в Европу согласно черновому списку, выглядит следующим образом:

  • Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея,Таиланд, Тунис, Уругвай.

Граждан из Китая готовы впускать при условии, что страна подтвердит взаимное снятие ограничений.

Критерии для допуска тех или иных стран основаны на эпидемиологических данных, и в четверг проект списка включал 54 страны. Теперь их 15.

Напомним, в воскресенье, 28 июня, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не исключает, что отдельные границы в Европе придется снова закрыть в случае резкого роста заражений COVID-19.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Евросоюзграницакарантин
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