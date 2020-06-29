ЕС готов открыть границы для 15 стран, - Euronews

В списке по прежнему нет Украины, а также США, России и Бразилии
Евросоюз предварительно утвердил новый проект списка 15 стран, гражданам которых будет разрешено въезжать на территорию ЕС после открытия границ. Впускать туристов планируют разрешить с 1 июля.
Об этом сообщает Euronews.
В Брюсселе до сих пор обсуждают два списка стран - один для тех, кого будут принимать, другой для тех, кого не будут. Euronews передает, что получил из дипломатических источников ЕС последний проект списка стран, для которых будут открыты границы Европы.
В этом списке по прежнему нет Бразилии, США и России - они до сих пор исключены из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Последний проект списка был согласован странами ЕС в пятницу и содержит 15 стран. Источники также подвергли сомнению дату открытия границы 1 июля, предполагая, что соглашения не будут получены вовремя.
Полный список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в Европу согласно черновому списку, выглядит следующим образом:
Граждан из Китая готовы впускать при условии, что страна подтвердит взаимное снятие ограничений.
Критерии для допуска тех или иных стран основаны на эпидемиологических данных, и в четверг проект списка включал 54 страны. Теперь их 15.
Напомним, в воскресенье, 28 июня, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не исключает, что отдельные границы в Европе придется снова закрыть в случае резкого роста заражений COVID-19.
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Автор: РБК-Украина