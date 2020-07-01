ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцам разъяснили порядок въезда в Хорватию

Новости » Общество     01.07.2020 - 14:36
Украинцам разъяснили порядок въезда в Хорватию
Фото: Хорватия открыла границы для украинцев (pixabay)

Хорватия сняла обязательное требование самоизоляции по приезду в страну

С сегодняшнего дня украинским туристам разрешен въезд в Хорватию. Посольство Украины уточнило перечень условий, по которым можно путешествовать.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Как сообщается, правительство Хорватии утвердило решение на въезд гражданам третьих стран, в том числе и Украины, которое будет действовать до 15 июля. Таким образом в Республику могут попасть работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за пожилыми людьми и тем, кому необходима срочная медицинская помощь.

Кроме того, в Хорватию могут попасть представители транспортных служб, туристы, студенты, или лица, которые имеют экономический интерес. Право на транзитный проезд разрешается при наличии подтверждения, что следующая страна следования позволит их въезд, и при условии, что транзит Хорватией является самым быстрым маршрутом.

Вместе с тем, для того чтобы попасть в страну необходимо предоставить соответствующее подтверждение, которое можно получить на сайте МВД Хорватии.

Отмечается, что Хорватия сняла обязательное требование самоизоляции по приезду в страну.

Напомним, Черногория с 30 июня изменила условия допуска граждан Украины на свою территорию.

Также Ранее сообщалось, что Евросоюз предварительно утвердил новый проект списка 15 стран, гражданам которых будет разрешено въезжать на территорию ЕС после открытия границ.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины границаХорватия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь