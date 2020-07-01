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Українцям роз'яснили порядок в'їзду до Хорватії

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 14:36
Українцям роз'яснили порядок в'їзду до Хорватії
Фото: Хорватія відкрила кордони для українців (pixabay)

Хорватія зняла обов’язкову вимогу самоізоляції по приїзду до країни

Від сьогодні українським туристам дозволений в'їзд у Хорватію. Посольство України уточнило перелік умов, за якими можна подорожувати.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

Як повідомляється, уряд Хорватії затвердив рішення на в'їзд громадянам третіх країн, у тому числі й України, яке діятиме до 15 липня. Таким чином до Республіки можуть потрапити працівники медичних закладів, медичні дослідники та співробітники, спеціалісти з догляду літніх людей та тим, кому необхідна термінова медична допомога.

Крім того, до Хорватії можуть потрапити представники транспортних служб, туристи, студенти, або особи, які мають економічний інтерес. Право на транзитний проїзд дозволяється за наявності підтвердження, що наступна країна прямування дозволить їхній в’їзд, та за умови, що транзит Хорватією є найшвидшим маршрутом.

Разом з тим, для того щоб потрапити до країни необхідно надати відповідне підтвердження, яке можна отримати на сайті МВС Хорватії.

Зазначається, що Хорватія також зняла обов’язкову вимогу самоізоляції по приїзду до країни.

Нагадаємо, Чорногорія з 30 червня змінила умови допуску громадян України на свою територію.

Також Раніше повідомлялося, що Євросоюз попередньо затвердив новий проект списку 15 країн, громадянам яких буде дозволено в'їжджати на територію ЄС після відкриття кордонів.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України кордонХорватия
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