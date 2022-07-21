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Украинцам рассылают в Viber фейки о прослушивании телефонов СБУ

Фото: в Viber распространяют фейки о прослушивании телефонов СБУ (makeuseof com)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы начали получать в мессенджере Viber фейковые сообщения. Неизвестные запугивают граждан, заявляя, что Служба безопасности Украины якобы прослушивает телефоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

Отмечается, что в Viber активно распространяется информация о "тотальном прослушивании телефонов по всей стране" и "полном мониторинге соцсетей".

Такие "письма счастья" являются фейками, поскольку СБУ не может контролировать все звонки и соцсети в многомиллионной стране, особенно в условиях войны.

"Подобные сообщения распространяют люди, которые, скорее всего, не понимают, как работают спецслужбы, и ориентируются на работу в КГБ", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали не доверять таким сообщениям и не распространять их, потому что это играет на руку врагу. Россия таким образом хочет подорвать доверие к государственным структурам и деморализовать население.

Напомним, что мошенники пытаются выманить персональные данные украинцев, используя фейковое видео с Владимиром Зеленским.

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фейкиViberСлужба безопасности Украины