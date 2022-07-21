Українцям розсилають у Viber фейки про прослуховування телефонів СБУ

Українці почали отримувати у месенджері Viber фейкові повідомлення. Невідомі залякують громадян, заявляючи, що Служба безпеки України нібито прослуховує телефони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram.
Зазначається, що у Viber активно поширюється інформація про "тотальне прослуховування телефонів по всій країні" та "повний моніторинг соцмереж".
Такі "листи щастя" є фейками, оскільки СБУ не може контролювати усі дзвінки та соцмережі у багатомільйонній країні, особливо в умовах війни.
"Подібні повідомлення розповсюджують люди, які швидше за все, не розуміють, як працюють спецслужби, та орієнтуються на роботу КДБ", - йдеться у повідомленні.
Українців закликали не довіряти таким повідомленням та не розповсюджувати їх, бо це грає на руку ворогу. Росія таким чином хоче підірвати довіру до державних структур та деморалізувати населення.
Нагадаємо, що шахраї намагаються виманити персональні дані українців, використовуючи фейкове відео з Володимиром Зеленським.
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