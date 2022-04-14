Украинцам рассылают новый вирус под названием "мобилизационный реестр"

Оккупанты осуществляют очередную кибератаку на государственные органы страны. Она маскируется под названием "Мобилизационный реестр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CERT-UA.
В Государственном центре киберзащиты сообщают, что украинцев продолжают атаковать в сети. Враг рассылает документ под названием "Мобилизационный реестр", который заражен вирусом.
Так, правительственная команда реагирования CERT-UA обнаружила очередную угрозу. Среди украинцев массово распространяют XLS-документы с названием "Мобилизационный реестр.xls".
Если открыть файл, то произойдет:
Сообщается, что эта программа относится к классу "банковских троянов". Ее особенность заключается в том, что она похищает данные для аутентификации.
Ранее мы сообщали, что в Украине предупредили масштабную кибератаку на объекты энергетики.
Также мы писали, что на госорганы Украины хакеры Armageddon совершили новую кибератаку.
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