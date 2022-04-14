Українцям розсилають новий вірус під назвою "мобілізаційний реєстр"

Окупанти здійснюють чергову кібератаку на державні органи країни. Вона маскується під назвою "Мобілізаційний реєстр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CERT-UA .

Повідомляється, що ця програма належить до класу "банківських троянських". ЇЇ особливостей полягає в тому, що вона викрадає дані для автентифікації.

Якщо відкрити файл, то відбудеться:

Так, урядова команда реагування CERT-UA виявила чергову загрозу. Серед українців масово розповсюджують XLS-документи з назвою "Мобілізаційний реєстр.xls".

У Державному центрі кіберзахисту повідомляють, що українців продовжують атакувати в мережі. Ворог розсилає документ під назвою "Мобілізаційний реєстр", який заражений вірусом.

Раніше ми повідомляли, що в Україні попередили масштабну кібератаку на об'єкти енергетики.

Також ми писали, що на держоргани України хакери Armageddon здійснили нову кібератаку.

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