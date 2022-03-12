Украинцам рассказали, как вести себя в соцсетях во время войны: простые инструкции

В Украине во время войны в соцсетях нужно быть особенно осторожными. Все потому, что Россия активно отслеживает все публикации и может использовать это в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Как не стать помощником врага (facebook.com/GeneralStaff)

Что нужно делать:

К тому же нельзя публиковать:

В частности, запрещено публиковали информацию о передвижении Вооруженных Сил Украины.

Ранее мы сообщали о перечень полезных чат-ботов, которые помогут во время войны.

Также мы писали, что украинцам рассказали, как определить пропагандистские Telegram-каналы и куда сообщать.

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