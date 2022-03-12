Українцям розповіли, як поводитися у соцмережах під час війни: прості інструкції

В Україні під час війни у соцмережах потрібно бути особливо обережними. Все тому, що Росія активно відстежує усі публікації та може використати це у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Зокрема, заборонено публікували інформацію про пересування Збройних Сил України.
До того ж не можна публікувати:
Що потрібно робити:
Як не стати помічником ворога (facebook.com/GeneralStaff)
Раніше ми повідомляли про перелік корисних чат-ботів, які допоможуть під час війни.
Також ми писали, що українцям розповіли, як визначити пропагандистські Telegram-канали й куди повідомляти.
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