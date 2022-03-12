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Українцям розповіли, як поводитися у соцмережах під час війни: прості інструкції

Автор: Тетяна Самарук

В Україні під час війни у соцмережах потрібно бути особливо обережними. Все тому, що Росія активно відстежує усі публікації та може використати це у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зокрема, заборонено публікували інформацію про пересування Збройних Сил України.

До того ж не можна публікувати:

  • неперевірену панічну інформацію про загиблих;
  • розповсюджувати фейкові повідомлення про відключення зв'язку;
  • неперевірені пости з проханням про допомогу.

Що потрібно робити:

  • фіксувати переміщення ворожих військ у соцмережах з геоміткою та позначкою реального часу. Про це потрібно повідомляти в Telegram-боті @stop_russian_war_bot;
  • поширювати дані про загиблих, постраждалих та полонених окупантів, адже це може допомогти достукатися до росіян;
  • показувати відео злочинів окупантів якомога більшій аудиторії;
  • поширювати дописи офіційних органів влади та розвінчувати фейки.

Як не стати помічником ворога (facebook.com/GeneralStaff)

Раніше ми повідомляли про перелік корисних чат-ботів, які допоможуть під час війни.

Також ми писали, що українцям розповіли, як визначити пропагандистські Telegram-канали й куди повідомляти.

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