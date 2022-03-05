Опубликовали перечень полезных чат-ботов, которые помогут во время войны
Чатботы, которые помогут преодолеть оккупанта (freepik)
В Украине уже десятый день идет война. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по жилым домам. Однако, часто враг пытается нанести информационный удар. Поэтому важно знать, какие чат-боты помогут преодолеть оккупанта и помочь себе и близким.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру.
В Министерстве цифровой трансформации назвали список чат-ботов, которые помогут преодолеть оккупанта:
- Готов ко всему. Здесь можно узнать, как вступить в территориальную оборону, выжить гражданском и как действовать в кризисной ситуации - @Hotovyi_do_vsioho_bot.
- Жгут 2.0. Здесь расскажут, что делать, если вы не знаете алгоритмов действий при инфаркте, инсульте, остановке сердца, а также другие советы первой медицинской помощи - @FastAid_bot.
- SaveUA. Бот поможет найти в своей области как волонтеров, так и предложить свою помощь. Продукты питания, транспорт, топливо, приют и прочее - @saveua_bot.
- STOP Russian War. Этому боту нужно сообщать о передвижении вражеской техники - @stop_russian_war_bot.
- StopRussia. С помощью бота можно заблокировать Telegram-каналы, YouTube-каналы, Facebook-группы, Instagram-профиле, которые распространяют дезинформацию, а также информацию о местах дислокаций ВСУ - @stopdrugsbot.
- Народный мститель. Специальный чат-бот, куда украинцы смогут отправлять информацию о вражеские метки на дорогах страны и передвижения захватнических сил РФ - @ukraine_avanger_bot.
- Нам по дороге. Бот поможет украинцам с автомобилями и украинцам, которым нечем ехать, найти друг друга - @nampodorozi_bot.
- Прибежища украинцев. Это для тех, кто нуждается в убежище, и те, кто могут его предоставить - @shelter_for_ukrainians_bot.
- Заботник. Бот помогает 24/7 украинским переселенцам получить временную дом и необходимые вещи в ЦНАПах - @turbotnyk_bot.
Ранее мы сообщали, что в Telegram появился опасный бот, ворующий аккаунты.
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