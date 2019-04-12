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Украинцам пообещали цены на газ ниже, чем для промышленности


Цены на газ для населения, по словам Кистиона, всегда будут ниже

В Украине цена на газ для населения всегда будет ограничена ценами для промышленности. Об этом в Верховной раде заявил вице-премьер Владимир Кистион, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кистиона, правительство гарантирует, что цена на газ для населения всегда будет ниже цены для промышленности.

"Никогда украинский потребитель не будет платить больше, чем стоимость природного газа для промышленных потребителей", - отметил он.

Напомним, ранее Кабинет министров обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" с 1 апреля снизить цены на газ для населения.

"Мы приняли решение, которое дает право "Нафтогазу" устанавливать меньшие цены, чем 8,55 гривен. Но не выше. Прошу довести это решение "Нафтогазу" и обязываю НАК с 1 апреля продавать газ населению дешевле 8,55 гривен. Если в мире падают цены на газ, значит, и в Украине должны снижаться цены", - подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман.

Отметим, ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал главное условие для удешевления газа для населения.

 

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