Українцям пообіцяли ціни на газ нижче, ніж для промисловості

В Україні ціна на газ для населення завжди буде обмежена цінами для промисловості. Про це у Верховній раді заявив віце-прем'єр Володимир Кістіон, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кістіона, уряд гарантує, що ціна на газ для населення завжди буде нижче ціни для промисловості.

"Ніколи український споживач не буде платити більше, ніж вартість природного газу для промислових споживачів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" з 1 квітня знизити ціни на газ для населення.

"Ми ухвалили рішення, яке дає право "Нафтогазу" встановлювати нижчі ціни, ніж 8,55 гривень. Але не вище. Прошу довести це рішення "Нафтогазу" і зобов'язую НАК з 1 квітня продавати газ населенню дешевше 8,55 гривень. Якщо у світі падають ціни на газ, значить, і в Україні повинні знижуватися ціни", - підкреслив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Відзначимо, раніше голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв назвав головну умову для здешевлення газу для населення.