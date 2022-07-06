Как украинцам получить медицинскую помощь в Литве: в Минздраве дали инструкцию

Переселенцы из Украины, нашедшие убежище в Литве из-за войны, могут получать бесплатную медицинскую помощь. Для этого нужно иметь временное удостоверение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

"В регистрационном центре украинец получит карточку, где будет указан персональный код электронной истории здоровья ESI. Этот код позволяет идентифицировать человека для получения медицинских услуг и лекарств по рецепту - его следует показывать в медицинских учреждениях и аптеках", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минздраве, украинцы в Литве могут рассчитывать на следующие медицинские услуги:

услуги скорой помощи и здравоохранения;

медицинскую реабилитацию раненых на войне;

прививка от COVID-19.

К тому же, как добавляют в Минздраве, искателям убежища из Украины Литва обеспечивает бесплатные медицинские услуги, среди которых: