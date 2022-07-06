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Как украинцам получить медицинскую помощь в Литве: в Минздраве дали инструкцию

Новина українською →
Украина, Среда 06 июля 2022 11:24
Как украинцам получить медицинскую помощь в Литве: в Минздраве дали инструкцию В Минздраве рассказали, на какую помощь могут рассчитывать украинцы в Литве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Переселенцы из Украины, нашедшие убежище в Литве из-за войны, могут получать бесплатную медицинскую помощь. Для этого нужно иметь временное удостоверение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

"В регистрационном центре украинец получит карточку, где будет указан персональный код электронной истории здоровья ESI. Этот код позволяет идентифицировать человека для получения медицинских услуг и лекарств по рецепту - его следует показывать в медицинских учреждениях и аптеках", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минздраве, украинцы в Литве могут рассчитывать на следующие медицинские услуги:

  • услуги скорой помощи и здравоохранения;
  • медицинскую реабилитацию раненых на войне;
  • прививка от COVID-19.

К тому же, как добавляют в Минздраве, искателям убежища из Украины Литва обеспечивает бесплатные медицинские услуги, среди которых:

  1. неотложная медицинская помощь;
  2. осмотр и медицинская помощь во время беременности и родов;
  3. другие медицинские услуги, неоказание которых может привести к ухудшению здоровья и необходимости неотложной медицинской помощи.

Как сообщалось, в Литве прошло открытие первого в ЕС Украинского центра для людей, которые были вынуждены выехать из Украины из-за вторжения российских войск.

В настоящее время на учете в Службе занятости Литвы состоят более 8,7 тысяч ищущих работу жителей Украины.

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Министерство здравоохранения Украины Литва
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