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Як українцям отримати медичну допомогу в Литві: в МОЗ дали інструкцію

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Україна, Середа 06 липня 2022 11:24
Як українцям отримати медичну допомогу в Литві: в МОЗ дали інструкцію У МОЗ розповіли, на яку допомогу можуть розраховувати українці у Литві (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Переселенці з України, що знайшли прихисток в Литві через війну, можуть отримувати безоплатну медичну допомогу. Для цього потрібно мати тимчасову посвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

"У реєстраційному центрі українець отримає картку, де буде вказано персональний код електронної історії здоров’я ESI. Цей код дозволяє ідентифікувати людину для отримання медичних послуг та ліків за рецептом - його слід показувати в медичних закладах та аптеках", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в МОЗ, українці в Литві можуть розраховувати на такі медичні послуги:

послуги швидкої допомоги та охорони здоров'я;

медичну реабілітацію поранених на війні;

щеплення від COVID-19.

До того ж, як додають в МОЗ, шукачам притулку з України Литва забезпечує безоплатні медичні послуги, серед яких:

  1. невідкладна медична допомога;
  2. огляд і медична допомога під час вагітності та пологах;
  3. інші медичні послуги, ненадання яких може призвести до погіршення здоров’я та необхідності невідкладної медичної допомоги тощо.

Як повідомлялося, у Литві відбулося відкриття першого в ЄС Українського центру для людей, які були змушені виїхати з України через вторгнення російських військ.

В даний час на обліку в Службі зайнятості Литви перебувають понад 8,7 тисяч жителів України, які шукають роботу.

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Мінстерство охорони здоров'я України Литва
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