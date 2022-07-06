Як українцям отримати медичну допомогу в Литві: в МОЗ дали інструкцію

У МОЗ розповіли, на яку допомогу можуть розраховувати українці у Литві (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Переселенці з України, що знайшли прихисток в Литві через війну, можуть отримувати безоплатну медичну допомогу. Для цього потрібно мати тимчасову посвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.