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Заплатили 3 млн евро налогов с начала войны. Сколько зарабатывают украинцы в Литве

Новина українською →
Четверг 05 мая 2022 15:40
Заплатили 3 млн евро налогов с начала войны. Сколько зарабатывают украинцы в Литве Фото: Литва (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Каждый третий переехавший в страну беженец уже нашел работу

Во время войны в Украине работу уже смогли найти работу более 7,6 тысяч украинских беженцев. Это около трети всех, кто заехал в страну с начала вторжения России, заявили в Министерстве социальной защиты и труда.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание LRT.

Уточняется, что трудоустроенные украинцы уже заплатили Литве более 3 млн евро налогов. По данным министерства, только в апреле в бюджет от них поступило почти 2 млн евро.

В течение такого короткого периода времени уже каждый третий украинец трудоспособного возраста, приехавший в страну, нашел работу. Работающие украинцы уже заплатили стране более 3 миллионов евро налогов, отметила министр Моника Навицкене.

"Я благодарю работодателей, которые трудоустраивают украинцев, приехавших в нашу страну, и приглашаю вас продолжить регистрацию своих свободных рабочих мест в Службе занятости", — уточнила она.

Тем временем в Литву, по данным ведомства, уже прибыло более 50 тысяч беженцев из Украины. Из них около 28 тысяч - люди трудоспособного возраста.

Подавляющее большинство украинцев занято на работах, требующих средней квалификации, каждый десятый - на высококвалифицированной работе. Их ежемесячная заработная плата колеблется от минимальной до почти 2 тысяч евро. Издание сообщает, что в среднем работающий в Литве украинец зарабатывает "на бумаге" около 900 евро.

В настоящее время на учете в Службе занятости состоит более 8,7 тысяч ищущих работу жителей Украины.

Напомним, мы писали, что украинцы продолжают укреплять экономику Польши.

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