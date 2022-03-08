Украинцам показали новое видео о работе Bayraktar: минус один российский "Бук"
Вооруженные силы Украины уничтожили самоходный зенитный ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов. Отмечается, что для этого они задействовали ударный беспилотник Bayraktar.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.
Чиновник опубликовал видео момента прицельного удара по вражеской технике.
"Минус один российский "Бук", - написал Гончаренко.
Добавим, что ЗРК "Бук" предназначен для поражения движущихся целей на малых и средних высотах.
Также с начала войны российские военные потеряли:
- танков - 290;
- боевых бронированных машин - 999;
- артиллерийских систем - 117;
- РСЗО - 50;
- средства ПВО - 23;
- самолетов - 46;
- вертолетов - 68;
- автомобильной техники - 454;
- корабли /катера - 3;
- цистерн с ГСМ - 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.
Ранее мы сообщали, что в воздушном бою под Киевом уничтожен третий российский истребитель.
Также мы писали, что в Николаеве полицейские точными выстрелами уничтожили танк оккупантов.
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