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Украинцам показали новое видео о работе Bayraktar: минус один российский "Бук"

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 03:15
Украинцам показали новое видео о работе Bayraktar: минус один российский "Бук" Bayraktar уничтожил российский "Бук" (wikipedia)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы Украины уничтожили самоходный зенитный ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов. Отмечается, что для этого они задействовали ударный беспилотник Bayraktar.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

Чиновник опубликовал видео момента прицельного удара по вражеской технике.

"Минус один российский "Бук", - написал Гончаренко.

Добавим, что ЗРК "Бук" предназначен для поражения движущихся целей на малых и средних высотах.

Также с начала войны российские военные потеряли:

  • танков - 290;
  • боевых бронированных машин - 999;
  • артиллерийских систем - 117;
  • РСЗО - 50;
  • средства ПВО - 23;
  • самолетов - 46;
  • вертолетов - 68;
  • автомобильной техники - 454;
  • корабли /катера - 3;
  • цистерн с ГСМ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

Ранее мы сообщали, что в воздушном бою под Киевом уничтожен третий российский истребитель.

Также мы писали, что в Николаеве полицейские точными выстрелами уничтожили танк оккупантов.

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