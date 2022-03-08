Украинцам показали новое видео о работе Bayraktar: минус один российский "Бук"

Вооруженные силы Украины уничтожили самоходный зенитный ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов. Отмечается, что для этого они задействовали ударный беспилотник Bayraktar.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

Также с начала войны российские военные потеряли:

Добавим, что ЗРК "Бук" предназначен для поражения движущихся целей на малых и средних высотах.

Ранее мы сообщали, что в воздушном бою под Киевом уничтожен третий российский истребитель.

Также мы писали, что в Николаеве полицейские точными выстрелами уничтожили танк оккупантов.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!