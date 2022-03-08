В Николаеве полицейские точными выстрелами уничтожили танк оккупантов (видео)

В Николаеве полицейские показали, как украинцы уничтожают танк и БМП российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

"Ох и дали наши жару оккупантам в Николаеве. Точными выстрелами обезврежены вражеские танк и БМП. Горит-пылает. Атаки противника эффективно отражают бойцы территориальной обороны, Херсонского и Николаевского Корда и патрульной полиции. Все будет Украина", - говорится в заметке.

В частности, правоохранители точными выстрелами обезвредили вражеские танк и БМП.

Ранее мы сообщали, что под Харьковом ликвидирован российский генерал и ряд старших офицеров.

Также мы писали, что терроборона Сумской области показала новую "коллекцию" трофеев от оккупанта.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!