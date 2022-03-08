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В Николаеве полицейские точными выстрелами уничтожили танк оккупантов (видео)

Новина українською →
Николаев, Вторник 08 марта 2022 01:47
В Николаеве полицейские точными выстрелами уничтожили танк оккупантов (видео) В Николаеве уничтожили вражеский танк (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В Николаеве полицейские показали, как украинцы уничтожают танк и БМП российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

В частности, правоохранители точными выстрелами обезвредили вражеские танк и БМП.

"Ох и дали наши жару оккупантам в Николаеве. Точными выстрелами обезврежены вражеские танк и БМП. Горит-пылает. Атаки противника эффективно отражают бойцы территориальной обороны, Херсонского и Николаевского Корда и патрульной полиции. Все будет Украина", - говорится в заметке.

Ранее мы сообщали, что под Харьковом ликвидирован российский генерал и ряд старших офицеров.

Также мы писали, что терроборона Сумской области показала новую "коллекцию" трофеев от оккупанта.

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