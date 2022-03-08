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Українцям показали нове відео про роботу Bayraktar: мінус один російський "Бук"

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Вівторок 08 березня 2022 03:15
Українцям показали нове відео про роботу Bayraktar: мінус один російський "Бук" Bayraktar знищив російський "Бук" (wikipedia)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України знищили самохідний зенітний ракетний комплекс "Бук" російських окупантів. Зазначається, що для цього вони задіяли ударний безпілотник Bayraktar.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренко.

Урядовець опублікував відео моменту прицільного удару по ворожій техніці.

"Мінус один російський "Бук", - написав Гончаренко.

Додамо, що ЗРК "Бук" призначений для ураження цілей, що рухаються, на малих і середніх висотах.

Також з початку війни російські військові втратили:

  • танків - 290;
  • бойових броньованих машин - 999;
  • артилерійських систем - 117;
  • РСЗВ - 50;
  • засоби ППО - 23;
  • літаків - 46;
  • гелікоптерів - 68;
  • автомобільної техніки - 454;
  • кораблі /катери - 3;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Раніше ми повідомляли, що у повітряному бою під Києвом знищено третій російський винищувач.

Також ми писали, що у Миколаєві поліцейські точними пострілами знищили танк окупантів.

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