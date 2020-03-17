Украинцам из-за паники на рынках советуют хранить сбережения в долларах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Курс доллара из-за паники будет искусственно повышаться

Из-за паники на мировых финансовых рынках украинцам рекомендуют хранить сбережения в долларах. Об этом РБК-Украина рассказал аналитик Альпари Максим Пархоменко.

По его словам, на сегодня сбережения выгоднее хранить в американских долларах.

"Доллары актуально менять ближе к апрелю, когда спадет паника. В данный момент курс будут искусственно толкать дальше вверх", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что курс доллара к гривне продолжает расти на волне паники из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на 17 марта курс доллара в обменных пунктах за день подскочил на 1,5 гривны. В частности, на наличном рынке средний курс продажи доллара достиг 28,68 гривны, средний курс продажи евро составляет 31,72 гривны.

Ранее РБК-Украина писало, что в отраслях, которые пострадают от карантина, по грубым оценкам работает около 1,5 млн человек. И это не считая тех, кто трудоустроен неофициально. При этом говорить о суммах убытков для бизнеса пока еще рано, учитывая, что карантин может быть продлен на более длительный срок, чем пока планируется.