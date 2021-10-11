Украинцам откроют доступ к данным по недропользованию, местным бюджетам и налогам, - Данилов
Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов анонсировал расширение открытых модулей системы "СОТА". В ближайшее время украинцам станут доступны данные о недропользовании, местных бюджетах и налогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Алексея Данилова.
Он напомнил, что в глобальной информационно-аналитической системе "СОТА" украинцам уже доступны в открытом доступе:
- мониторинг ситуации с COVID-19;
- состояние здравоохранения Украины;
- самоуправление в контексте децентрализации;
- реестр лиц, в отношении которых применены санкции.
"Вскоре ожидайте открытые модули по недропользованию, местным бюджетам и налогам", - добавил секретарь СНБО.
Напомним, ранее Данилов рассказал о системе "СОТА", запущенной аппаратом СНБО, которая может помочь центральной и местным властям применять оперативную, актуальную и достоверную информацию о нагрузке на систему здравоохранения.