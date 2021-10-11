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Украинцам откроют доступ к данным по недропользованию, местным бюджетам и налогам, - Данилов

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 18:11
Украинцам откроют доступ к данным по недропользованию, местным бюджетам и налогам, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов анонсировал расширение открытых модулей системы "СОТА". В ближайшее время украинцам станут доступны данные о недропользовании, местных бюджетах и налогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Алексея Данилова.

Он напомнил, что в глобальной информационно-аналитической системе "СОТА" украинцам уже доступны в открытом доступе:

  • мониторинг ситуации с COVID-19;
  • состояние здравоохранения Украины;
  • самоуправление в контексте децентрализации;
  • реестр лиц, в отношении которых применены санкции.

"Вскоре ожидайте открытые модули по недропользованию, местным бюджетам и налогам", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Данилов рассказал о системе "СОТА", запущенной аппаратом СНБО, которая может помочь центральной и местным властям применять оперативную, актуальную и достоверную информацию о нагрузке на систему здравоохранения.

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СНБО Алексей Данилов
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