Українцям відкриють доступ до даних з надрокористування, місцевих бюджетів і податків, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов анонсував розширення відкритих модулів системи "СОТА". Найближчим часом українцям стануть доступні дані про надрокористування, місцеві бюджети і податки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Олексія Данілова.
Він нагадав, що в глобальній інформаційно-аналітичній системі "СОТА" українцям вже доступні у відкритому доступі:
- моніторинг ситуації з COVID-19;
- стан охорони здоров'я України;
- самоврядування в контексті децентралізації;
- реєстр осіб, щодо яких застосовані санкції.
"Незабаром чекайте відкриті модулі з надрокористування, місцевих бюджетів і податків", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше Данілов розповів про систему "СОТА", запущеної апаратом РНБО, яка може допомогти Центральній та місцевій владі застосовувати оперативну, актуальну та достовірну інформацію про навантаження на систему охорони здоров'я.