Украинцам объяснили, как разгрузить мобильную сеть

Украинцев призвали разгрузить мобильную сеть, чтобы каждый мог позвонить близким. В Министерстве цифровой трансформации объяснили, как это можно сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мінцифри .

"Когда мы листаем новости в чатах мессенджеров (Telegram, Viber и др), все фото/видео автоматически загружаются на наши смартфоны. В результате сеть значительно перегружается, и мы не можем позвонить родным", - говорится в сообщении.

Украинцам посоветовали по возможности подключаться к домашней сети Wi-Fi и выключать функцию автоматической загрузки медиафайлов на телефонах. Чтобы это сделать, нужно выполнить следующие шаги: