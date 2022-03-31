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Некоторых интернет-провайдеров исключат из госреестра за отказ блокировать пропаганду

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Украина, Четверг 31 марта 2022 10:51
Некоторых интернет-провайдеров исключат из госреестра за отказ блокировать пропаганду Фото: провайдеров, не блокирующих пропаганду, исключают из реестра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Некоторые украинские интернет-провайдеры отказываются блокировать российскую пропаганду. Они будут исключены из государственного реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Отмечается, что первым из реестра исключат ООО "НЕТАСИСТ". Нацкомиссия определила, что оператор не заблокировал российскую пропаганду и вражеские домены во время военного положения.

Далее будет принято решение о том, что делать с нарушителями. В частности, им грозит:

  • установление временных особенностей маршрутизации трафика, в соответствии с этим решением;
  • аннулирование разрешений на пользование номерным ресурсом;
  • аннулирование лицензий на пользование радиочастотным ресурсом;
  • исключение информации из других реестров, ведение которых осуществляется Национальной комиссией.

"В условиях военного положения поставщики электронных коммуникационных сетей и/или услуг обязаны безотлагательно принимать меры для выполнения поручений НЦУ. Последнее предоставило ряд распоряжений по сведению на нет деятельности пропутинской пропагандистской машины и уничтожению информационного нашествия со стороны РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Мелитополе российские оккупанты заблокировали украинскую мольную связь и интернет-провайдеров.

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