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Українцям пояснили, як розвантажити мобільну мережу

Фото: українців закликали розвантажити мобільну мережу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українців закликали розвантажити мобільну мережу, аби кожен міг зателефонувати близьким. В Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як це можна зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифри.

"Коли ми гортаємо новини в чатах месенджерів (Telegram, Viber тощо), усі фото/відео автоматично завантажуються на наші смартфони. Унаслідок цього мережа значно перевантажується, і ми не можемо зателефонувати рідним", - йдеться у повідомленні.

Українцям порадили за можливості під’єднуватися до домашньої мережі Wi-Fi та вимикати функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах. Щоб це зробити, потрібно виконати наступні кроки:

  • зайдіть у "Налаштування"‎ вашого месенджера;
  • оберіть "Дані та сховище"‎ або "Медіафайли"‎;
  • вимкніть опцію "Фонове завантаження"‎;
  • у розділі "Через мобільну мережу"‎ вимкніть "Автозавантаження медіа"‎.

Нагадаємо, українських інтернет-провайдерів, які не блокують російську пропаганду, виключать з держреєстру з подальшою ануляцією ліцензії.

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Міністерство цифрової трансформації