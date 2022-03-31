Українцям пояснили, як розвантажити мобільну мережу

Українців закликали розвантажити мобільну мережу, аби кожен міг зателефонувати близьким. В Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як це можна зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифри .

"Коли ми гортаємо новини в чатах месенджерів (Telegram, Viber тощо), усі фото/відео автоматично завантажуються на наші смартфони. Унаслідок цього мережа значно перевантажується, і ми не можемо зателефонувати рідним", - йдеться у повідомленні.

Українцям порадили за можливості під’єднуватися до домашньої мережі Wi-Fi та вимикати функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах. Щоб це зробити, потрібно виконати наступні кроки: