Українцям пояснили, як розвантажити мобільну мережу

Українців закликали розвантажити мобільну мережу, аби кожен міг зателефонувати близьким. В Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як це можна зробити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифри.
"Коли ми гортаємо новини в чатах месенджерів (Telegram, Viber тощо), усі фото/відео автоматично завантажуються на наші смартфони. Унаслідок цього мережа значно перевантажується, і ми не можемо зателефонувати рідним", - йдеться у повідомленні.
Українцям порадили за можливості під’єднуватися до домашньої мережі Wi-Fi та вимикати функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах. Щоб це зробити, потрібно виконати наступні кроки:
Нагадаємо, українських інтернет-провайдерів, які не блокують російську пропаганду, виключать з держреєстру з подальшою ануляцією ліцензії.
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