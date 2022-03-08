Украинцам напомнили о самых распространенных фейках РФ и призвали проверять информацию

Россия продолжает вести информационную войну в Украине и распространяет лживые сообщения. Украинцев призвали не доверять фейкам РФ и проверять информацию в официальных источниках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Самыми частыми фейками, которые распространяет Российская Федерация в социальных сетях и мессенджерах, является информация, что якобы:
Граждан призвали проверять перед тем, как распространять ее в сети. Для этого обнародован перечень официальных источников:
Напомним, с начала войны российские хакеры продолжают атаковать украинские информационные ресурсы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.