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Украинцам напомнили о самых распространенных фейках РФ и призвали проверять информацию

Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает вести информационную войну в Украине и распространяет лживые сообщения. Украинцев призвали не доверять фейкам РФ и проверять информацию в официальных источниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Самыми частыми фейками, которые распространяет Российская Федерация в социальных сетях и мессенджерах, является информация, что якобы:

  • руководство Украины оставило страну или подписало договор о капитуляции;
  • население захваченных городов встречает российских оккупантов как "освободителей";
  • разговоры и мессенджеры граждан прослушиваются украинскими спецслужбами по правилам "военного времени".

Граждан призвали проверять перед тем, как распространять ее в сети. Для этого обнародован перечень официальных источников:

Напомним, с начала войны российские хакеры продолжают атаковать украинские информационные ресурсы.

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Война России против Украины