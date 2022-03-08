Українцям нагадали про найпоширеніші фейки РФ і закликали перевіряти інформацію

Росія продовжує вести інформаційну війну в Україні та поширює брехливі повідомлення. Українців закликали не довіряти фейкам РФ та перевіряти інформацію в офіційних джерелах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Найчастішими фейками, що поширює Російська Федерація в соціальних мережах та месенджерах, є інформація, що нібито:
Громадян закликали перевіряти перед тим, як поширювати її в мережі. Для цього оприлюднено перелік офіційних джерел:
Нагадаємо, з початку війни російські хакери продовжують атакувати українські інформаційні ресурси.
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