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Українцям нагадали про найпоширеніші фейки РФ і закликали перевіряти інформацію

Автор: Наталія Юрченко

Росія продовжує вести інформаційну війну в Україні та поширює брехливі повідомлення. Українців закликали не довіряти фейкам РФ та перевіряти інформацію в офіційних джерелах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Найчастішими фейками, що поширює Російська Федерація в соціальних мережах та месенджерах, є інформація, що нібито:

  • керівництво України залишило країну або підписало договір про капітуляцію;
  • населення захоплених міст зустрічає російських окупантів як "визволителів";
  • розмови та месенджери громадян прослуховуються українськими спецслужбами за правилами "військового часу".

Громадян закликали перевіряти перед тим, як поширювати її в мережі. Для цього оприлюднено перелік офіційних джерел:

Нагадаємо, з початку війни російські хакери продовжують атакувати українські інформаційні ресурси.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна Росії проти України