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Украинцам напомнили, как можно сообщить ВСУ о передвижении вражеской техники и ДРГ

Фото: о передвижении российской техники можно сообщить через чат-бот (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцам напомнили о чат-боте, через который можно сообщить о передвижении российской техники, диверсантов или шпионов. Эту информацию проверяют СБУ и отправляет Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управление государственной охраны.

Речь идет о чат-боте @stop_russian_war_bot, благодаря которому уже было уничтожено много вражеской техники.

"На него можно присылать данные о передвижении вражеских войск, ДРГ или агентов. Полученную информацию сначала проверяет СБУ, а затем отрабатывают военные. Это позволяет уничтожать врага более эффективно", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской ОВА сообщили об уничтожении двух российских самолетов вблизи города Изюм.

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