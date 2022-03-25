Украинцам напомнили, как можно сообщить ВСУ о передвижении вражеской техники и ДРГ

Украинцам напомнили о чат-боте, через который можно сообщить о передвижении российской техники, диверсантов или шпионов. Эту информацию проверяют СБУ и отправляет Вооруженным Силам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управление государственной охраны.
Речь идет о чат-боте @stop_russian_war_bot, благодаря которому уже было уничтожено много вражеской техники.
"На него можно присылать данные о передвижении вражеских войск, ДРГ или агентов. Полученную информацию сначала проверяет СБУ, а затем отрабатывают военные. Это позволяет уничтожать врага более эффективно", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харьковской ОВА сообщили об уничтожении двух российских самолетов вблизи города Изюм.
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