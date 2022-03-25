Українцям нагадали, як можна повідомити ЗСУ про пересування ворожої техніки та ДРГ

Українцям нагадали про чат-бот, через який можна повідомити про пересування російської техніки, диверсантів чи шпигунів. Цю інформацію перевіряють перевіряє СБУ і відправляє Збройним Силам України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Управління державної охорони.
Йдеться про чат-бот @stop_russian_war_bot, завдяки якому вже було знищено багато ворожої техніки.
"На нього можна надсилати дані про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів. Отриману інформацію спершу перевіряє СБУ, а потім відпрацьовують військові. Це дозволяє нищити ворога більш ефективно", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Харківській ОВА повідомили про знищення двох російських літаків поблизу міста Ізюм.
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