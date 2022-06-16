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Украинцам напомнили, что категорически запрещено делать проходя блок-пост

Фото: украинцам напомнили о главных правилах прохождения блокпоста (nikvesti)
Автор: Иван Носальский

Во время военного положения в стране украинцы должны придерживаться ряда правил при прохождении блокпостов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины в Facebook.

Для того, чтобы пройти блокпост необходимо:

  • снизить скорость автомобиля при подъезде к блокпосту;
  • подготовить необходимые документы для проверки;
  • в темное время суток выключить фары;
  • включить "аварийку" и свет внутри салона авто;
  • четко отвечать на вопросы и следовать указаниям служебных лиц блок-поста.

При этом отмечается, что категорически запрещено проводить фото- и видеосъемку, а также делать резкие движение и выходить из автомобиля без разрешения военных.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине повестки можно вручать лично не только после установки места жительства, но даже на блокпостах. Это не запрещено законом.

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