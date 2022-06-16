Украинцам напомнили, что категорически запрещено делать проходя блок-пост

Во время военного положения в стране украинцы должны придерживаться ряда правил при прохождении блокпостов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины в Facebook.

При этом отмечается, что категорически запрещено проводить фото- и видеосъемку, а также делать резкие движение и выходить из автомобиля без разрешения военных.

Для того, чтобы пройти блокпост необходимо:

Напомним, ранее стало известно, что в Украине повестки можно вручать лично не только после установки места жительства, но даже на блокпостах. Это не запрещено законом.

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