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Українцям нагадали, що категорично заборонено робити проходячи блокпост

Фото: українцям нагадали про головні правила проходження блокпоста (nikvesti)
Автор: Іван Носальський

Під час воєнного стану в країні українці повинні дотримуватися низки правил під час проходження блокпостів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України у Facebook.

Для того щоб пройти блокпост необхідно:

  • знизити швидкість автомобіля під час під'їзду до блокпосту;
  • підготувати необхідні документи для перевірки;
  • у темний час доби вимкнути фари;
  • увімкнути "аварійку" та світло всередині салону авто;
  • чітко відповідати на запитання та дотримуватися вказівок службових осіб блокпоста.

При цьому наголошується, що категорично заборонено проводити фото- та відеозйомку, а також робити різкі рухи і виходити з автомобіля без дозволу військових.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні повістки можна вручати особисто не лише після встановлення місця проживання, а навіть на блокпостах. Це не заборонено законом.

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