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Украинцам могут упростить доступ к бесплатной юридической помощи. Что предлагает закон

Новина українською →
Украина, Четверг 27 мая 2021 12:56
Украинцам могут упростить доступ к бесплатной юридической помощи. Что предлагает закон Фото: Раде предлагают упростить доступ украинцев к бесплатной правовой помощи (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Украинским гражданам могут упростить доступ к бесплатной юридической помощи. Это предлагает соответствующий законопроект №5107.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Регулируется вопрос обязательного участия адвоката при рассмотрении судом определенных категорий дел.

Перечень субъектов получения такой помощи хотят расширить.

В законе прописано, что за бесплатной правовой помощью могут обращаться:

  • дети, достигшие 14 лет через электронные обращения;
  • лица, которые являются недееспособными или недееспособность которых ограничена;
  • лица, которые обратились для установления статуса лица, пострадавшего от торговли людьми до принятия решения об установлении статуса.

Предлагается закрепить процедуру привлечения переводчика (сурдопереводчика) для обеспечения предоставления бесплатной вторичной правовой помощи. Этот вопрос не урегулирован пока ЗУ "О бесплатной правовой помощи", поэтому на практике возникает много проблем.

На сегодня дети могут получить правовые консультации онлайн. Но когда ребенок приходит в центр предоставления вторичной правовой помощи, то, согласно действующему закону, он не может получить даже первичную правовую помощь и самостоятельно обратиться за вторичной.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №2063 о доступе лиц, отбывающих наказание, к конфиденциальным свиданиям со своими защитниками без ограничения их продолжительности в рабочие, выходные, нерабочие дни. Верховная рада отправила соответствующий законопроект на доработку в профильный комитет.

Как писало РБК-Украина, в Украине отныне будет действовать процедура признания лицом без гражданства. Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №2335.

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