Українцям можуть спростити доступ до безоплатної правничої допомоги. Що пропонує закон

Українським громадянам можуть спростити доступ до безоплатної правничої допомоги. Це пропонує відповідний законопроект №5107.

Врегульовується питання обов’язкової участі адвоката при розгляді судом певних категорій справ.

Перелік суб’єктів отримання такої допомоги хочуть розширити.

У законі прописано, що за безоплатною правовою допомогою можуть звертатися:

діти, які досягли 14 років через електронні звернення;

особи, які є недієздатними, або недієздатність яких обмежена;

особи, котрі звернулися для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми до ухвалення рішення про встановлення статусу.

Пропонується закріпити процедуру залучення перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це питання неврегульовано наразі ЗУ "Про безоплатну правову допомогу", тому на практиці виникає багато проблем.

На сьогодні діти можуть отримати правові консультації онлайн. Але коли дитина приходить до центру надання вторинної безоплатної правової допомоги, то, згідно з чинним законом, вона не може отримати навіть первинну правову допомогу і самостійно звернутися за вторинною.