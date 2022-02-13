Українцям з травня почнуть надходити нові платіжки: що зміниться
Українцям у травні 2022 року почнуть надходити оновлені платіжки за газ. Це пов'язано з тим, що Україна переходить на облік газу в одиницях енергії.
Детальніше про зміни в платіжках, розповідає РБК-Україна.
Відповідно до схваленого парламентом закону, облік споживання природного газу буде здійснюватись не у метрах кубічних, а в кіловат-годинах. Тож у квитанціях тепер будуть вказуватися не "куби", а енергоодиниці.
Чи потрібно змінювати лічильники і як передавати показання?
Ні, лічильники залишаються ті ж самі. Переводити кількість спожитого газ з кубометрів в обсяг спожитої енергії буде газовий оператор. Споживачі ж передаватимуть показання так, як і передавали раніше.
Навіщо змінюють спосіб обліку газу?
Як пояснювали в уряді, оновити спосіб обліку газу необхідно:
- для інтеграції України з ринком газу ЄС;
- для справедливого ціноутворення;
- для уніфікації одиниць вимірювання для різних видів енергії.
Увага! Зміни набудуть чинності з 1 травня 2022 року.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, на скільки зросли платіжки на комуналку протягом минулого року.