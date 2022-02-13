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Українцям з травня почнуть надходити нові платіжки: що зміниться

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Україна, Неділя 13 лютого 2022 15:00
Українцям з травня почнуть надходити нові платіжки: що зміниться Фото: в Україні оновлять платіжки за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Українцям у травні 2022 року почнуть надходити оновлені платіжки за газ. Це пов'язано з тим, що Україна переходить на облік газу в одиницях енергії.

Детальніше про зміни в платіжках, розповідає РБК-Україна.

Відповідно до схваленого парламентом закону, облік споживання природного газу буде здійснюватись не у метрах кубічних, а в кіловат-годинах. Тож у квитанціях тепер будуть вказуватися не "куби", а енергоодиниці.

Чи потрібно змінювати лічильники і як передавати показання?

Ні, лічильники залишаються ті ж самі. Переводити кількість спожитого газ з кубометрів в обсяг спожитої енергії буде газовий оператор. Споживачі ж передаватимуть показання так, як і передавали раніше.

Навіщо змінюють спосіб обліку газу?

Як пояснювали в уряді, оновити спосіб обліку газу необхідно:

  • для інтеграції України з ринком газу ЄС;
  • для справедливого ціноутворення;
  • для уніфікації одиниць вимірювання для різних видів енергії.

Увага! Зміни набудуть чинності з 1 травня 2022 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, на скільки зросли платіжки на комуналку протягом минулого року.

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