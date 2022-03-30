Украинцам массово приходят письма с вредоносным ПО: крадет пароли и файлы

Украинцам массово начали приходить электронные письма якобы от Министерства образования и науки с вредоносной программой. Она крадет пароли и файлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Сообщается, что на электронные адреса граждан Украины и организаций приходят письма с темой "Новая программа для записи в журнал". Текст этих писем содержит якобы уведомление от МОН об "электронных учебных журналах", а также ссылку на "программу" и пароль на архив.

При открытии архива и запуске EXE-файла компьютер будет поражен вредоносной программой, которая, по совокупности признаков (несмотря на некоторые отличия), классифицирована как MarsStealer.

"Это вредоносная программа-стиллер, основным функционалом которой является сбор информации о компьютере, похищение аутентификационных данных из интернет-браузеров, плагинов крипто-кошельков, программ многофакторной аутентификации, похищение файлов, а также загрузка и запуск исполняемых файлов и изготовление", - говорится в сообщении.