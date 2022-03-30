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Українцям масово приходять листи з шкідливим ПЗ: краде паролі та файли

Фото: українців атакує шкідливе програмне забезпечення (freepik)
Автор: Артем Горовенко

Українцям масово почали приходити електронні листи нібито від Міністерства освіти і науки з шкідливою програмою. Вона краде паролі і файли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Повідомляється, що на електронні адреси громадян України та організацій приходять листи з темою "Нова програма для запису в журнал". Текст цих листів містить нібито повідомлення від МОН про "електронні навчальні журнали", а також посилання на "програму" і пароль на архів.

При відкритті архіву і запуску EXE-файлу комп'ютер буде вражений шкідливою програмою, яка, за сукупністю ознак (незважаючи на деякі відмінності), класифікована як MarsStealer.

"Це шкідлива програма-стіллер, основним функціоналом якої є збір інформації про комп'ютер, викрадення аутентифікаційних даних з інтернет-браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів і виготовлення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку вторгнення Росії українські сервіси зазнали понад 3 000 DDoS-атак.

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