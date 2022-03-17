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За месяц украинские сервисы подверглась более 3 000 DDoS-атакам

Новина українською →
Киев, Четверг 17 марта 2022 04:39
За месяц украинские сервисы подверглась более 3 000 DDoS-атакам Фото: gigatrans.ua
Автор: Константин Широкун

С начала русской военной агрессии интенсивность кибератак на критическую информационную инфраструктуру страны не снижается. Всего за 21 день войны было совершено более 3000 DDoS-атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.

Самыми популярными видами атак остаются фишинговые рассылки, распространение вредоносного программного обеспечения и DDoS-атаки. Об этом рассказал на брифинге заместитель Председателя Госспецсвязи по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктор Жора.

Так, 15 марта в Украине было обнаружено новое программное обеспечение – вирус-вейпер CaddyWiper. Интенсивность DDoS-атак на критическую информационную инфраструктуру страны не снижается с 15 февраля. Рекорд – 275 DDoS-атак в день.

"Хакеры, прежде всего, атакуют финансовую, государственную и телекоммуникационную инфраструктуру. Несмотря на это все сервисы работают и доступны для пользователей. Провайдеры и операторы справляются с нападениями на свои сети. Большинство проблем в работе сетей связано с физическими повреждениями, которые также удается быстро устранять", – отметил Виктор Жора.

Ранее мы сообщали, что мобильные операторы запустили национальный роуминг. Благодаря этому украинцы могут оставаться на связи, даже если сеть их операторов временно не работает из-за боевых действий или повреждений.

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