За месяц украинские сервисы подверглась более 3 000 DDoS-атакам

С начала русской военной агрессии интенсивность кибератак на критическую информационную инфраструктуру страны не снижается. Всего за 21 день войны было совершено более 3000 DDoS-атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.

Самыми популярными видами атак остаются фишинговые рассылки, распространение вредоносного программного обеспечения и DDoS-атаки. Об этом рассказал на брифинге заместитель Председателя Госспецсвязи по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктор Жора.

Так, 15 марта в Украине было обнаружено новое программное обеспечение – вирус-вейпер CaddyWiper. Интенсивность DDoS-атак на критическую информационную инфраструктуру страны не снижается с 15 февраля. Рекорд – 275 DDoS-атак в день.

"Хакеры, прежде всего, атакуют финансовую, государственную и телекоммуникационную инфраструктуру. Несмотря на это все сервисы работают и доступны для пользователей. Провайдеры и операторы справляются с нападениями на свои сети. Большинство проблем в работе сетей связано с физическими повреждениями, которые также удается быстро устранять", – отметил Виктор Жора.