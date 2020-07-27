Украинцам хотят предоставлять официальные электронные почты вместе с паспортами

Украинцам хотят разрешить получать официальные электронные почты вместе с паспортами. В Верховной раде зарегистрирован соответствующий законопроект №3860.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

В частности, закон предусматривает, что при оформлении паспорта гражданина Украины впервые лицу автоматически присваивают официальный электронный адрес и обеспечивают доступ к нему. Кроме того, адрес присваивают при оформлении обмена внутреннего паспорта или при условии представления физлицом сообщения о присвоении такого адреса.

Указано, что граждане и юрлица смогут получить официальный электронный адрес через Единый портал государственных услуг "Дія"

"Письма и/или сообщения, отправленные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными и не требующими дополнительного документального подтверждения их направления и т.д.", - предлагает проект закона.

Документ предусматривает, что официальный адрес будет состоять из идентификатора, отметки "@" и доменного имени. Идентификатором для юридических лиц предлагают определить код согласно ЕГР, для физических лиц-предпринимателей - регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков.

При этом официальные эмейлы, зарегистрированные на территории Украины, не могут быть зарегистрированы на доменных именах "ru".

Такие официальные электронные адреса предлагают регистрировать в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре.

Кроме того, документ предусматривает, что юрлицам (в том числе государственным органам, органам местного самоуправления) и ФЛП при госрегистрации автоматически в ЕГР будут присваивать официальные электронные адреса. Также присвоение возможно при госрегистрации изменений в сведения о таких лицах в ЕГР, или при условии представления ими извещения о присвоении официального электронного адреса.

Этот проект предлагает ряд изменений в процессуальное законодательство, которые разрешат использовать участникам судебного процесса, адвокатам, частным исполнителям, арбитражным управляющим и судебным экспертам официальных электронных адресов.

Напомним, в Украине в августе запустят новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Как писало РБК-Украина, в связи с запуском нового ЕГР с 5 по 16 августа регистрацию юридических лиц и физических лиц-предпринимателей приостановят.