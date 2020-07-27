Українцям хочуть надавати офіційні електронні пошти разом з паспортами

Українцям хочуть дозволити отримувати офіційні електронні пошти разом з паспортами. У Верховній раді зареєстрований відповідний законопроект №3860.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Зокрема, закон передбачає, що під час оформлення паспорта громадянина України вперше особі автоматично присвоюють офіційну електронну адресу та забезпечують доступ до неї. Крім того, адресу присвоюють під час оформлення обміну внутрішнього паспорта або за умови подання фізособою повідомлення про присвоєння такої адреси.

Вказано, що громадяни та юрособи зможуть отримати офіційну електронну адресу через Єдиний портал державних послуг "Дія".

"Листи та/або повідомлення, надіслані на офіційну електронну адресу, вважатимуться такими, що надіслані та офіційно вручені та не потребуватимуть додаткового документального підтвердження їх направлення, тощо", - пропонує проект закону.

Документ передбачає, що офіційна електронна адреса складатиметься з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені. Ідентифікатором для юридичних осіб пропонують визначити код згідно з ЄДР, для фізичних осіб-підприємців - реєстраційний номер облікової картки платників податків.

При цьому офіційні емейли, зареєстровані на території України, не можуть бути зареєстровані на доменних іменах "ru".

Такі офіційні електронні адреси пропонують реєструвати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Крім того, документ передбачає, що юрособам (у тому числі державним органам, органам місцевого самоврядування) та ФОП під час державної реєстрації автоматично в ЄДР присвоюватимуть офіційні електронні адреси. Також присвоєння можливе під час держреєстрації змін до відомостей про юридичну особу, ФОП, що містяться у ЄДР, або за умови подання ними повідомлення про присвоєння офіційної електронної адреси.

Цей проект пропонує ряд змін у процесуальне законодавство, які дозволять використання учасниками судового процесу, адвокатами, приватними виконавцями, арбітражними керуючими та судовими експертами офіційних електронних адрес.

Нагадаємо, в Україні в серпні запустять новий Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Як писало РБК-Україна, у звязку із запуском нового ЄДР з 5 по 16 серпня реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців призупинять.