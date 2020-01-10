Украинцам дали рекомендации относительно визитов на Ближний Восток

Гражданам советуют воздержаться от поездок в Иран, Ирак и Сирию
Украинцам советуют воздержаться от поездок в Иран, Ирак и Сирию в связи с обострением политической ситуации и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Так, в украинском внешнеполитическом ведомстве призывают граждан Украины воздержаться от поездок в Сирию, Ирак и Иран, а также дали определенные рекомендации гражданам, которые уже находятся в странах Ближнего Востока.
В МИД советуют гражданам, находящимся в Израиле, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах:
Напомним, ранее посольство Украины в Ираке рекомендовало украинцам воздержаться от посещения страны после обострения на Ближнем Востоке. В дипломатическом представительстве призвали граждан воздержаться от поездок в Ирак после того, как военные объекты США были обстреляны иранскими баллистическими ракетами.