Украинцам дали рекомендации относительно визитов на Ближний Восток

Украинцам советуют воздержаться от поездок в Иран, Ирак и Сирию в связи с обострением политической ситуации и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Так, в украинском внешнеполитическом ведомстве призывают граждан Украины воздержаться от поездок в Сирию, Ирак и Иран, а также дали определенные рекомендации гражданам, которые уже находятся в странах Ближнего Востока.

В МИД советуют гражданам, находящимся в Израиле, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах:

поддерживать постоянную связь со своими родственниками или знакомыми в Украине;

заранее купить билеты в обратном направлении и предусмотреть наличие достаточных денежных средств на случай попадания в затруднительное положение;

проявлять повышенную бдительность и осторожность, постоянно следить за новостями относительно развития ситуации с безопасностью в регионе, максимально ограничить передвижения, избегать мест массового скопления, не участвовать в акциях протеста;

всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, неукоснительно выполнять законные указания представителей местных правоохранительных органов.

Напомним, ранее посольство Украины в Ираке рекомендовало украинцам воздержаться от посещения страны после обострения на Ближнем Востоке. В дипломатическом представительстве призвали граждан воздержаться от поездок в Ирак после того, как военные объекты США были обстреляны иранскими баллистическими ракетами.