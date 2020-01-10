Українцям дали рекомендації щодо візитів до Близького Сходу

Громадянам радять утриматися від поїздок до Ірану, Іраку та Сирії
Українцям радять утриматися від поїздок до Ірану, Іраку та Сирії у зв'язку з загостренням політичної та безпекової ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.
Так, в українському зовнішньополітичному відомстві закликають громадян України утриматися від поїздок до Сирії, Іраку та Ірану, а також дали певні рекомендації громадянам, які вже перебувають у країнах Близького Сходу.
У МЗС радять громадянам, що перебувають в Ізраїлі, Йорданії, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах:
Нагадаємо, раніше посольство України в Іраку рекомендувало українцям утриматися від візиту до країни після загострення на Близькому Сході. В дипломатичному представництві закликали громадян утриматися від поїздок до Іраку після того, як військові об'єкти США було обстріляно іранськими балістичними ракетами.