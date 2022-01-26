Украинцы застряли в Стамбуле из-за непогоды. МИД оказывает помощь: что известно

В Министерстве иностранных дел рассказали, что украинцам, застрявшим в аэропорту Стамбула из-за непогоды оказывают помощь. Их разместили в гостиницах и обеспечили питанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера украинского МИД Олега Николенко.