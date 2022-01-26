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Украинцы застряли в Стамбуле из-за непогоды. МИД оказывает помощь: что известно

Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел рассказали, что украинцам, застрявшим в аэропорту Стамбула из-за непогоды оказывают помощь. Их разместили в гостиницах и обеспечили питанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера украинского МИД Олега Николенко.

"Благодаря работе консулов украинцы, которые застряли в Стамбуле из-за непогоды, были размещены в гостиницах и обеспечены питанием. Взаимодействуем с турецкой стороной, чтобы как можно быстрее запустить отмененные авиарейсы и вернуть наших граждан домой", - написал он.

Напомним, 25 января в Украине отменили авиарейсы в Турцию из-за сильного снегопада, который вызвал сбои в работе турецких аэропортов.

После чего стало известно, что в аэропорту Стамбула застряли, в частности, граждане Украины.

МИД сообщал, что украинские дипломаты взаимодействуют с администрацией аэропорта и авиаперевозчиками, чтобы обеспечить потребности застрявших граждан Украины и как можно быстрое восстановление авиарейсов.

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