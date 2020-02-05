Украинскую границу в течение года пересекли более 100 млн человек

Украинские пограничники в течение 2019 года осуществили оформление и проверку документов рекордного количества граждан - более 102 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили в пресс-службе, в прошлом году самолетами украинскую границу пересекли более 20,6 млн человек, что на 23% превышает показатель предыдущего года (16,7 млн человек). Доля украинцев среди путешественников, которые выбрали воздушные путешествия, выросла на 30% (с 11,6 млн человек в 2018 году до 15,1 млн человек в 2019 году).

По данным Госпогранслужбы, морским транспортом украинскую границу в 2019 году пересекли почти 400 тыс. человек. Этот показатель по сравнению с 2018 годом вырос на 11,5%.

Что касается пунктов пропуска на сухопутных участках госграницы Украины, то пассажиропоток с Евросоюзом в 2019-м оставался на уровне 2018-го. В прошлом году границу Украины со странами ЕС пересекли свыше 36,7 млн человек.

В то же время почти на 10% уменьшился пассажиропоток на украинско-российской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019 - менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тысяч украинцев меньше (7 млн человек).

Также в 2019-м году существенно уменьшилось количество граждан, которые пересекли границу с Белорусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).

Напомним, по данным НБУ, украинские туристы за январь-сентябрь 2019 года потратили в странах Европейского союза 4,715 млрд долларов, что на 3,1% больше, чем год назад.

Как сообщало РБК-Украина, данные опроса компании Research & Branding Group свидетельствуют, что по состоянию на май 2019 года половина украинцев (52%), никогда не были за границей. На момент начала действия безвизового режима в июне 2017 года за границей никогда не были около двух третей украинцев (69%), а в феврале 2018 года - 65%.